В Баку проходит VIII Международная конференция по промышленному прикладному управлению и оптимизации

Сегодня в Баку начала работу VIII Международная конференция по промышленному прикладному управлению и оптимизации (COIA – 2022).

Сегодня в Баку начала работу VIII Международная конференция по промышленному прикладному управлению и оптимизации (COIA – 2022).

Об этом Report сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта.

Выступивший на конференции заместитель министра Ровшан Рустамов отметил, что производство экспортно-ориентированной, конкурентоспособной, наукоемкой продукции является одним из ключевых вопросов для устойчивого экономико-политического развития страны.

По словам Р.Рустамова, Азербайджан хочет перейти от экономики, зависящей от природных ресурсов, к экономике, основанной на инновациях.

COIA служит полезной платформой для обсуждения научных результатов, обмена идеями для исследователей и практиков из разных стран в области управления и оптимизации. Серия конференций стартовала в Азербайджане в 2005 году. Это международное мероприятие проводится в Баку уже в шестой раз.

В связи с пандемией COVID-19 конференция в этом году проходит в гибридном формате – онлайн и очно. В мероприятии принимают участие известные ученые из 30 стран.