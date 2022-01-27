О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку проходит семинар на тему цифрового развития и транспортных приоритетов

В Баку проходит семинар на тему цифрового развития и транспортных приоритетов Сегодня в Баку проходит семинар на тему "Цифровое развитие и приоритеты в сфере транспорта в Азербайджане", организованный министерством цифрового развития и транспорта.
ИКТ
27 января 2022 г. 10:44
В Баку проходит семинар на тему цифрового развития и транспортных приоритетов

Сегодня в Баку проходит семинар на тему "Цифровое развитие и приоритеты в сфере транспорта в Азербайджане", организованный министерством цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие эксперты в области информационных технологий и транспорта, общественные активисты, представители НПО, бизнес-сектора и СМИ.

На семинаре будет рассказано о задачах и целях, поставленных президентом Ильхамом Алиевым 12 января в интервью местным телеканалам. В то же время будет представлена информация об успехах, достигнутых в 2021 году в области информационных технологий, связи и транспорта, работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, а также перспективах развития.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов отметил, что в утвержденном главой государства в феврале прошлого года стратегическом документе "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" одним из приоритетных направлений было объявлено создание в Азербайджане "современного инновационного пространства".

Р.Рустамов сообщил, что распоряжением главы государства от 19 апреля 2021 года начата разработка концепций "умный город" и "умное село".

Советник министра цифрового развития и транспорта Аида Бадалова отметила, что в интервью местным телеканалам Ильхам Алиев определил в качестве наиболее важных задач повышение прозрачности в отношениях с гражданами, предоставление им более качественных, удобных, современных услуг и обеспечение удовлетворенности граждан, подчеркнул необходимость минимизации контактов между чиновниками и гражданами. По ее словам, важным шагом в этом направлении станет информационная система AYNA, создаваемая на базе Агентства наземного транспорта.

Советник министра рассказала также о работе, проводимой в Карабахе по восстановлению транспортной инфраструктуры в рамках обеспечения "большого возвращения на освобожденные от оккупации территории" в соответствии с национальными приоритетами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat prioritetlərinə dair seminar keçirilir

Самое важное

Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
26 января 2022 г. 15:44
Вакцинированным бустером в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
Вакцинированным "бустером" в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
26 января 2022 г. 15:32
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В Азербайджане в центре отдыха найден мертвый человеческий плод
В Азербайджане в центре отдыха найден мертвый человеческий плод
26 января 2022 г. 12:04
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
25 января 2022 г. 17:47
ICGB будет продавать свободные мощности на европейской платформе
ICGB будет продавать свободные мощности на европейской платформе
25 января 2022 г. 17:14
Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы
Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы
25 января 2022 г. 15:14
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
25 января 2022 г. 13:05
В Баку добычей ворвавшегося в дом грабителя стали два маната
В Баку "добычей" ворвавшегося в дом грабителя стали два маната
25 января 2022 г. 10:40
Экс-главе ИВ инкриминируется незаконное хранение оружия
Экс-главе ИВ инкриминируется незаконное хранение оружия
24 января 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi