В Баку проходит семинар на тему цифрового развития и транспортных приоритетов

Сегодня в Баку проходит семинар на тему "Цифровое развитие и приоритеты в сфере транспорта в Азербайджане", организованный министерством цифрового развития и транспорта.

Сегодня в Баку проходит семинар на тему "Цифровое развитие и приоритеты в сфере транспорта в Азербайджане", организованный министерством цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие эксперты в области информационных технологий и транспорта, общественные активисты, представители НПО, бизнес-сектора и СМИ.

На семинаре будет рассказано о задачах и целях, поставленных президентом Ильхамом Алиевым 12 января в интервью местным телеканалам. В то же время будет представлена информация об успехах, достигнутых в 2021 году в области информационных технологий, связи и транспорта, работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, а также перспективах развития.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов отметил, что в утвержденном главой государства в феврале прошлого года стратегическом документе "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" одним из приоритетных направлений было объявлено создание в Азербайджане "современного инновационного пространства".

Р.Рустамов сообщил, что распоряжением главы государства от 19 апреля 2021 года начата разработка концепций "умный город" и "умное село".

Советник министра цифрового развития и транспорта Аида Бадалова отметила, что в интервью местным телеканалам Ильхам Алиев определил в качестве наиболее важных задач повышение прозрачности в отношениях с гражданами, предоставление им более качественных, удобных, современных услуг и обеспечение удовлетворенности граждан, подчеркнул необходимость минимизации контактов между чиновниками и гражданами. По ее словам, важным шагом в этом направлении станет информационная система AYNA, создаваемая на базе Агентства наземного транспорта.

Советник министра рассказала также о работе, проводимой в Карабахе по восстановлению транспортной инфраструктуры в рамках обеспечения "большого возвращения на освобожденные от оккупации территории" в соответствии с национальными приоритетами.