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В Баку прошел организованный Miniboss Business School Startup Forum 2024

В Баку прошел организованный Miniboss Business School Startup Forum 2024 10:32
ИКТ
6 апреля 2024 г. 12:18
В Баку прошел организованный Miniboss Business School Startup Forum 2024

Miniboss Business School Baku при поддержке Kapital Bank организовал Startup Forum 2023 по предпринимательству среди детей и подростков 6-17 лет.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия 17 команд представили предпринимателям и инвесторам местного бизнес-сообщества свои проекты в различных сферах.

Затем стартапы оценит жюри, и команды смогут получить гранты на реализацию проектов.

Отметим, что в этом году учащимися Miniboss Business School Baku представлены стартапы, ориентированные на текстильную, развлекательную, пищевую, парфюмерную, IT- и экологическую сферы. В ходе выступления молодые предприниматели представили бизнес-планы своих проектов, рассказали о преимуществах своих проектов, целевой аудитории, исследовании рынка, финансовом плане и, самое главное, стартовом капитале для реализации проектов.

Miniboss Business School - единственная школа на мировом рынке, использующая инновационные бизнес-методологии, представлена 70 филиалами в 27 странах мира. На основе своей уникальной методики школа создает широкие возможности для полного раскрытия предпринимательского потенциала и выявления лидерских качеств детей в возрасте 6-17 лет. Miniboss Business School, являющийся международной образовательной сетью, ежегодно организует Startup Forum, национальные и мировые чемпионаты среди детей и подростков 6-17 лет по предпринимательству.

Напомним, что в этом году чемпионат мира пройдет с 29 июня по 2 июля в Стамбуле.

Напомним, что в июле 2023 года на чемпионате мира в шотландском Глазго представленный Азербайджаном проект Econotes занял первое место. Также из 9 представленных проектов 6 получили награды ООН по Целям устойчивого развития, а Бакинское представительство школы Miniboss Business School Baku было выбрано первым из 73 филиалов.

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Версия на английском языке ФотоMiniboss Business School Baku holding Startup Forum 2024
Версия на азербайджанском языке Фото“Miniboss Business School Baku”nun təşkilatçılığı ilə “Startap Forumu 2024” keçirilir

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