О нас

В Баку проходит Международная конференция по кибердипломатии

В Баку проходит Международная конференция по кибердипломатии В Баку начала работу международная конференция по кибердипломатии.
ИКТ
25 сентября 2024 г. 10:27
В Баку проходит Международная конференция по кибердипломатии

В Баку начала работу международная конференция по кибердипломатии.

Как сообщает Report, одной из из основных целей мероприятия является углубление международного сотрудничества в области кибербезопасности.

Выступивший на открытии конференции начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев рассказал, что проведение мероприятия в Баку свидетельствует о растущем международном авторитете страны, в частности, в сфере информационной безопасности и быстро развивающейся кибердипломатии.

"Мы ищем совместные эффективные решения для борьбы с киберугрозами, усиления цифровой инфраструктуры, защиты персональных данных физических лиц в цифровой сфере", - отметил он.

ФОТО: Вугар Ханларов

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоInt'l Conference on Cyber ​​Diplomacy underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Beynəlxalq Kiberdiplomatiya Konfransı keçirilir

Самое важное

На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi