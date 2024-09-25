В Баку проходит Международная конференция по кибердипломатии

В Баку начала работу международная конференция по кибердипломатии.

В Баку начала работу международная конференция по кибердипломатии.

Как сообщает Report, одной из из основных целей мероприятия является углубление международного сотрудничества в области кибербезопасности.

Выступивший на открытии конференции начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев рассказал, что проведение мероприятия в Баку свидетельствует о растущем международном авторитете страны, в частности, в сфере информационной безопасности и быстро развивающейся кибердипломатии.

"Мы ищем совместные эффективные решения для борьбы с киберугрозами, усиления цифровой инфраструктуры, защиты персональных данных физических лиц в цифровой сфере", - отметил он.

ФОТО: Вугар Ханларов