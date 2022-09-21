О нас

В Баку проходит Международная конференция по кибербезопасности

В Баку проходит Международная конференция по кибербезопасности Сегодня в Баку начала работу Международная конференция по кибербезопасности.
ИКТ
21 сентября 2022 г. 10:37
В Баку проходит Международная конференция по кибербезопасности

Сегодня в Баку начала работу Международная конференция по кибербезопасности.

Как сообщает Report, двухдневное мероприятие проводится с целью внести вклад в развитие среды кибербезопасности в Азербайджане.

Выступая на конференции, ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Мустафа Бабанлы сказал, что молодежь в Азербайджане проявляет большой интерес к кибербезопасности: "Данная специальность преподается в нашем университете уже 5 лет. Ее выбирают молодые люди, набравшие высокие баллы на вступительных экзаменах в вузы. В этом году в наш университет на специальность "кибербезопасность" поступили 150 абитуриентов, которые набрали на экзаменах минимум 639 баллов".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Beynəlxalq Kibertəhlükəsizlik Konfransı keçirilir

Самое читаемое

Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi