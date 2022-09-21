В Баку проходит Международная конференция по кибербезопасности

Сегодня в Баку начала работу Международная конференция по кибербезопасности.

Сегодня в Баку начала работу Международная конференция по кибербезопасности.

Как сообщает Report, двухдневное мероприятие проводится с целью внести вклад в развитие среды кибербезопасности в Азербайджане.

Выступая на конференции, ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Мустафа Бабанлы сказал, что молодежь в Азербайджане проявляет большой интерес к кибербезопасности: "Данная специальность преподается в нашем университете уже 5 лет. Ее выбирают молодые люди, набравшие высокие баллы на вступительных экзаменах в вузы. В этом году в наш университет на специальность "кибербезопасность" поступили 150 абитуриентов, которые набрали на экзаменах минимум 639 баллов".