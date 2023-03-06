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В Баку проходит конференция "Гендерное равенство в сфере инноваций и цифровизации"          

В Баку проходит конференция "Гендерное равенство в сфере инноваций и цифровизации"           Сегодня в Баку проходит конференция на тему "DigitAll: Гендерное равенство в сфере инноваций и цифровизации", организованная неправительственной организацией Gender Hub при поддержке посольств Великобритании и Швеции в Азербайджане.
ИКТ
6 марта 2023 г. 11:47
В Баку проходит конференция Гендерное равенство в сфере инноваций и цифровизации          

Сегодня в Баку проходит конференция на тему "DigitAll: Гендерное равенство в сфере инноваций и цифровизации", организованная неправительственной организацией Gender Hub при поддержке посольств Великобритании и Швеции в Азербайджане.

Как передает Report, в мероприятии принимают участие резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, посол Израиля Джордж Дик, зампредседателя Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева.

По словам В.Андреевой, гендерное равенство и кибербезопасность являются очень важными темами.

"Доступ к интернету очень важен, так как открывает нам всем новые возможности для обучения и карьеры. Поэтому надо знать, как защитить себя в киберпространстве",-добавила она.

В свою очередь, зампредседателя Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева рассказала о деятельности этой недавно созданной структуры.

"Наше агентство было создано недавно, но главным направлением нашей деятельности была стипендиальная программа Technest, которая призвана обеспечить бесплатные онлайн курсы для людей всех возрастов, начиная от 16-17 лет",- добавив, что согласно отчетам прошлого года 43% участвующих в этих курсах были женщинами.

В ходе конференции также ожидается выступление послов Великобритании, Швеции и Франции в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “İnnovasiya və rəqəmsallaşmada gender bərabərliyi” konfransı keçirilir
Версия на английском языке Conference on gender equality in innovations and digitalization underway in Baku

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