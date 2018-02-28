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    В Баку проходит Инновационный форум Microsoft

    © Report

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Microsoft Azerbaijan сегодня проводит Инновационный форум Microsoft в Баку. 

    Как сообщает Report, форум охватывает самые современные технологические инновации и собрал воедино большое количество ИТ-компаний и стартапов.

    На мероприятии принимают участие специалисты и представители компаний, задействованных в области информационных технологий.

    Кроме того, на форуме дана информация о национальном туре международного технологического конкурса Microsoft Imagine Cup 2018 среди молодых талантов.

    "Инновационный форум Microsoft - это новый проект, который охватывает современные технологические инновации. Мы представим наши новейшие продукты, облачные технологии и поделимся опытом Microsoft. Мы ждем участия молодых азербайджанских ИТ-компаний и зарубежных экспертов. Этот форум является хорошей платформой для сотрудничества с нами и другими компаниями", - сказал генеральный директор Microsoft Azerbaijan Сархан Гашимов.

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