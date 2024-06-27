В Баку проходит инновационный фестиваль

В Баку проходит организованный при поддержке Инновационного центра SABAH.HUB инновационный фестиваль Baku ID, являющийся главным стартап-инновационным мероприятием Азербайджана и региона.

В Баку проходит организованный при поддержке Инновационного центра SABAH.HUB инновационный фестиваль Baku ID, являющийся главным стартап-инновационным мероприятием Азербайджана и региона.

Как сообщает Report, в фестивале принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр экономики Микаил Джаббаров и другие официальные лица, а также более 200 местных и иностранных инвесторов, более 100 местных и иностранных стартапов, 5 000 участников и более 50 партнеров.

В рамках мероприятия будет организована панельная сессия по искусственному интеллекту.

Участники смогут ознакомиться с деятельностью центра на стенде 4SIM, а также выиграть купоны на бесплатные курсы, предлагаемые на платформе Coursera в рамках проекта "Академия 4Sİ", а участвующие в конкурсе фестиваля стартапы смогут воспользоваться инвестиционным фондом в размере 1 млн долларов США.

Также ожидается подписание Меморандума о взаимопонимании между SABAH.HUB и 4SIM.

Главными спонсорами Baku ID являются Министерство науки и образования, SOCAR, PASHA Holding, ABB и Mappable, а партнерами выступают 4SIM и IDDA.