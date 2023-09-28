В Баку проходит 21-й конгресс космического поколения

Сегодня в Баку начал свою работу 21-й конгресс Консультативного совета по космическому поколению.

Сегодня в Баку начал свою работу 21-й конгресс Консультативного совета по космическому поколению.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, в конгрессе, впервые проведенном в Азербайджане, принимают участие более 150 молодых людей, представляющих 50 стран.

Целью проведения мероприятия является интенсификация общения молодежи с неправительственными организациями, институтами космических исследований и академическими кругами, работающими в сфере космической промышленности, повышение их компетентности в этой области.

Мероприятие, которое продлится три дня, будет включать обсуждения космоса и кибербезопасности, изменения климата и устойчивости космоса, гендерного равенства, сотрудничества в космической сфере и других тем.

Мероприятие проходит в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики.