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В Баку проходит 21-й конгресс космического поколения

В Баку проходит 21-й конгресс космического поколения Сегодня в Баку начал свою работу 21-й конгресс Консультативного совета по космическому поколению.
ИКТ
28 сентября 2023 г. 19:11
В Баку проходит 21-й конгресс космического поколения

Сегодня в Баку начал свою работу 21-й конгресс Консультативного совета по космическому поколению.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, в конгрессе, впервые проведенном в Азербайджане, принимают участие более 150 молодых людей, представляющих 50 стран.

Целью проведения мероприятия является интенсификация общения молодежи с неправительственными организациями, институтами космических исследований и академическими кругами, работающими в сфере космической промышленности, повышение их компетентности в этой области.

Мероприятие, которое продлится три дня, будет включать обсуждения космоса и кибербезопасности, изменения климата и устойчивости космоса, гендерного равенства, сотрудничества в космической сфере и других тем.

Мероприятие проходит в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 21-ci Kosmik Nəsil Konqresi keçirilir

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