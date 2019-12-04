В рамках Bakutel-2019 в Баку проходит 2-я Каспийская инновационная конференция на тему "Интернет вещей: основы современного общества".

Как сообщает Report, на открытии конференции выступил заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде.

По его словам, инициатором проведения Каспийской инновационной конференции выступает министерство в партнерстве с Международным союзом электросвязи, Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP), Кембриджским центрально-азиатским форумом, Aztelekom, Baktelekom, Информационно-вычислительным центром и ООО Azercell Telecom.

"На этой конференции мы обсудим разработку решений в сфере Интернета вещей, а также вопросы правового регулирования применения этих технологий в различных областях, включая инфраструктуру, промышленность и сельское хозяйство. В мае этого года в Азербайджане создана лаборатория Интернета вещей в Центре применения и обучения информационно-коммуникационных технологий при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий. На Bakutel-2019 представлены проекты первой практической программы лаборатории "Интернета вещей" (IoT Lab) Центра применения ИКТ (İKT LAB) и компании Microsoft Azerbaijan", - сказал замминистра.