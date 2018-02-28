В Баку построят центр инноваций

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Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет построен новый центр инноваций.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня директор ООО "Парк высоких технологий" Турал Керимли, выступая на Инновационном форуме Microsoft.

Т.Керимли отметил, что этот центр будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года.

"Хотелось бы отметить, что современный центр инноваций будет введен в эксплуатацию при Парке высоких технологий к концу 2019 года. Он будет расположен в центре города. Общая площадь составит 7 тыс. кв. м. Всем ИТ-компаниям будет предоставлен статус резидента и налоговые льготы", - сказал Т.Керимли.