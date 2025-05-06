В Баку осенью пройдет конференция по кибербезопасности

12:12

В ООО "Бакинский конгресс центр" 9-10 октября пройдет конференция по кибербезопасности в рамках мероприятия Critical Infrastructure Defense Challenge 2025 (CIDC-2025).

Как сообщает Report со ссылкой на официальное заявление, в рамках мероприятия состоятся презентации и панельные дискуссии по проблемам киберпространства, таким как применение новых технологий в глобальной киберсреде - искусственного интеллекта, deepfake, Zero Trust, анализ реальных инцидентов, перспективы развития рынка информационной безопасности и др.

В рамках CIDC-2025 также пройдут учения под названием "Кибервойна в умных городах". Во время учений команды из 3-5 человек будут пытаться защитить свои виртуальные информационные системы от симулированных кибератак. Призовой фонд учений составит 30 тыс. манатов.

Кроме того, в рамках мероприятия будет организована бесплатная обучающая программа Hack The Future 2, в рамках которой будут проведены 6 бесплатных мастер-классов в области кибербезопасности для участников мероприятия, учитывая различные возрастные группы и уровни знаний.

Отметим, что мероприятие организовано Государственной службой специальной связи и информационной безопасности совместно с Государственной службой безопасности.