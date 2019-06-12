​В Баку обсуждают использование технологий блокчейн в таможенной сфере

В Азербайджане придается большое значение внедрению информационных технологий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев на конференции-выставке информационных технологий Всемирной таможенной организации (WCO IT/TI Conference & Exhibition) в Баку.

Он отметил, что на конференции, посвященной новым технологиям SMART-границ, новым возможностям для торговли, путешествий и перевозок, будут обсуждаться вопросы, связанные с использованием технологий блокчейн и искусственного интеллекта в таможенной области в целях обеспечения безопасности и стабильности международной торговли. На мероприятии будут представлены презентации о самых современных технологических решениях, добавил Мехтиев.