​В Баку обсудят будущее стартапов

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Баку 20 апреля при поддержке всемирно известного бренда купажированного шотландского виски Grant’s состоится очередная встреча членов клуба азербайджанской писательницы Нателлы Османлы NO Club.

Как передает Report, на встрече участники мероприятия обсудят текущую ситуацию, проблемы и тренды стартап-индустрии в Азербайджане.

Мероприятие пройдет в закрытом формате и соберет основателей известных стартапов, инвесторов и предпринимателей. Целью данной встречи является обмен опытом и обсуждения, посвященные стартап трендам, финансированию стартапов, а также особенностям проектов в разных секторах экономики. Встреча участников и гостей NO Club состоится в рамках глобальной концепции компании William Grant & Sons – #IOU (I Owe You), где также каждый желающий предприниматель или стартапер сможет поблагодарить человека, который повлиял на их жизнь или бизнес, и которому они чем-то обязаны.

Напомним, что кампания #IOU была запущена более чем в 40 странах Африки, Азии, Европы, Северной и Латинской Америки 25 сентября. Начало кампании #IOU ознаменовалось видеороликом (https://www.youtube.com/watch?v=bRaCPMMRDM0), где показана группа друзей, поддерживающих друг друга в череде жизнеутверждающих перипетий, становясь сильнее и успешней. Фильм заканчивается вопросом, дающим почву для размышлений: "Если вы достигли столь многого в жизни, не будучи обязанным ничем и никому, как многого вы в действительности достигли?".