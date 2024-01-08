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В Баку к 2040 году число почтовых отделений достигнет 181

В Баку к 2040 году число почтовых отделений достигнет 181 К 2040 году количество почтовых отделений в Баку достигнет 181.
ИКТ
8 января 2024 г. 12:27
В Баку к 2040 году число почтовых отделений достигнет 181

К 2040 году количество почтовых отделений в Баку достигнет 181.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

К 2027 году количество почтовых отделений в столице будет увеличено до 163, что на 10 единиц больше, чем в 2020 году (период разработки плана).

Согласно плану, на территории города Баку одно почтовое отделение будет приходиться на 20 000 человек, и в пригородных поселках столицы – на каждые 5 000 человек.

По данным на 2020 год, почтовые и финансовые услуги населению оказывают 153 почтовых отделения 6 почтовых филиалов национального почтового оператора ООО "Азерпочт" в городе Баку. При этом в Баку действуют более 150 частных почтовых отделений по оказанию услуг доставки экспресс-почты.

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Версия на английском языке Number of post offices to reach 181 in Baku by 2040
Версия на азербайджанском языке Bakıda poçt şöbələrinin sayı 181-ə çatdırılacaq

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