В Баку к 2040 году число почтовых отделений достигнет 181

К 2040 году количество почтовых отделений в Баку достигнет 181.
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К 2027 году количество почтовых отделений в столице будет увеличено до 163, что на 10 единиц больше, чем в 2020 году (период разработки плана).
Согласно плану, на территории города Баку одно почтовое отделение будет приходиться на 20 000 человек, и в пригородных поселках столицы – на каждые 5 000 человек.
По данным на 2020 год, почтовые и финансовые услуги населению оказывают 153 почтовых отделения 6 почтовых филиалов национального почтового оператора ООО "Азерпочт" в городе Баку. При этом в Баку действуют более 150 частных почтовых отделений по оказанию услуг доставки экспресс-почты.