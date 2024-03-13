В Баку и на Абшероне в тестовом режиме будет внедрен стандарт телевещания DVB-T2

В Баку и на Абшеронском полуострове с 01:00 16 марта в тестовом режиме будет внедрен новый стандарт цифрового телевизионного вещания DVB-T2.

В Баку и на Абшеронском полуострове с 01:00 16 марта в тестовом режиме будет внедрен новый стандарт цифрового телевизионного вещания DVB-T2.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Вещание будет вестись посредством комплекса Бакинской телебашни.

Целью является переход к более качественному телевизионному вещанию в Азербайджане с учетом тенденции развития и интеграции новых технологий в телевещании в мире.

Тестовое вещание будет осуществляться в формате HD на 34-м (частота 578 МГц) и 37-м (частота 602 МГц) телевизионных каналах.

Вещание в стандарте DVB-T в формате SD на 48-м (690 МГц) телевизионном канале также будет продолжаться с учетом нужд населения, чьи приемники не поддерживают стандарт DVB-T2.