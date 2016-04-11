В Baku Business Factory организован 2-й семинар на тему "Стартап и налоговое регулирование"

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Baku Business Factory продолжает свою деятельность по повышению знаний молодежи в сфере бизнеса. Как сообщает Report, с этой целью 9 апреля в офисе BВF был организован 2-й семинар на тему "Стартап и налоговое регулирование" для лиц, желающих заняться бизнесом и создать свой стартап.

Основными темами семинара стали юридические процессы, необходимые для основания бизнеса, правила и способы ведения налогового и бухгалтерского учета для вновь созданных компаний и другие способы правового регулирования. Темы выбраны в соответствии с темами первого семинара. Целью семинара являлось доведение до молодежи, желающей начать свой бизнес, знаний, необходимых для юридически грамотного ведения деятельности.

Семинар проведен главным бухгалтером ОАО SynergyGroup Расулом Сулеймановым.

В семинаре, наряду с зарегистрированными в Baku Business Factory стартапами, приняли участие и другие заинтересованные лица.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте (www.bbf.az) или по телефонам: 012 599 04 05/06.