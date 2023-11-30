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В Баку будет создан Центр цифровых возможностей

В Баку будет создан Центр цифровых возможностей Министерство экономики планирует создать в Баку Центр цифровых возможностей.
ИКТ
30 ноября 2023 г. 12:26
В Баку будет создан Центр цифровых возможностей

Министерство экономики планирует создать в Баку Центр цифровых возможностей.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на инновационном саммите İnMerge в Баку.

По его словам, центр поможет местным компаниям внедрять инновации и оцифровывать процессы для повышения производительности и конкурентоспособности.

"Мы также планируем запустить комплексную программу поддержки, которая поможет нашим компаниям на протяжении всего процесса цифровизации. Это также даст стимул инновационному процессу. Мы окажем поддержку предпринимателям на протяжении всего процесса: от концепции до разработки и от разработки до реализации", - сказал он.

Алиев отметил, что министерство внимательно следит за новыми технологиями, такими как City Digital Twins, которые могут принести пользу обществу и правительству.

"Учитывая ключевую роль квалифицированной цифровой рабочей силы в развитии страны, мы начали тесное сотрудничество с другими министерствами и правительственными органами. Наши коллективные усилия направлены на развитие и расширение цифровых возможностей в Азербайджане", - сказал он.

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Версия на английском языке Digital Capability Center to be established in Baku 
Версия на азербайджанском языке Bakıda Rəqəmsal İmkanlar Mərkəzi yaradılacaq

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