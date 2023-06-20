В бакинском метро введут оплату по QR-кодам

На двух станциях бакинского метрополитена планируется ввести оплату проезда по QR-кодам в мобильном приложении, разработанном для безналичной оплаты в автобусах.

На двух станциях бакинского метрополитена планируется ввести оплату проезда по QR-кодам в мобильном приложении, разработанном для безналичной оплаты в автобусах.

Как сообщает Report, об этом сказал директор ООО "K Group" (оператор "BakiKart") Орхан Байрамов на презентации нового мобильного приложения для безналичной оплаты в автобусах.

По его словам, оплата по QR-кодам на первоначальном этапе будет доступна на новых станциях метро.

Байрамов подчеркнул, что новое приложение по безналичной оплате проезда в автобусах вскоре будет запущено.