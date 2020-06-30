В AzerTelecom новые назначения

AzerTelecom, магистральный интернет-провайдер, соединяющий страну с международной сетью интернета, объявляет о новых назначениях на уровне руководства компании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Фуад Аллахвердиев, занимавший должность главного исполнительного директора AzerTelecom с 2017 года, назначен председателем совета директоров AzerTelecom. Согласно другому решению, Ана Накашидзе, занимавшая должность заместителя главного исполнительного директора по операционным вопросам в AzerTelecom с 2018 года, была назначена главным исполнительным директором компании.

"AzerTelecom, известный как надежный партнер в глобальном, региональном и местном масштабе, добился значительных достижений за последние годы и вносит свой вклад в обеспечение страны устойчивым и высокоскоростным доступом в Интернет. Мы продолжим реализацию проектов, направленных на устойчивое развитие сектора ИКТ в Азербайджане и превращение нашей страны в региональный цифровой центр. Я желаю больших успехов новому главному исполнительному директору Ане Накашидзе и верю, что она будет способствовать развитию нашей компании", - сказал Фуад Аллахвердиев.

"AzerTelecom сыграл и впредь планирует продолжить важную роль в улучшении услуг интернет связи в Азербайджане, предоставляя высококачественные и устойчивые услуги операторам и интернет сервис провайдерам на рынке. Поскольку глобальная связь становится жизненно важной для успеха любой экономики, наша компания постоянно изучает возможности для развития в меняющейся среде новых вызовов и возможностей. Я верю, что наша команда, которая поддерживала рост компании на протяжении многих лет, также добьется выдающихся достижений в период новых вызовов", - сказала Накашидзе.

AzerTelecom - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющийся дочерней компанией Bakcell – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. AzerTelecom соединяет Азербайджан с международной интернет сетью и предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. На данный момент AzerTelecom осуществляет программу Azerbaijan Digital Hub (ADH) по трансформации Азербайджана в региональный цифровой центр.