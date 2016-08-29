В Azerfon назначен новый исполнительный директор

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Сегодня ООО Azerfon объявило о решении Кента Макнили, исполнительного директора компании на протяжении последних четырех лет, покинуть ее с 31 августа 2016 года для карьерной перспективы.

Информация поступила в Report из компании.

Отмечается, что во время его пребывания на позиции исполнительного директора, Azerfon (Nar) стал наиболее динамично растущим мобильным оператором Азербайджана в плане прибыли и роста числа абонентов.

По заявлению компании, новым исполнительным директором был назначен Клаус Мюллер, который по настоящее время являлся главным операционным директором Deutsche Telekom в сфере зарубежных операций с мобильной связью в 12 европейских странах. Комментируя свой уход, г-н Макнили сказал: "Я был очень рад занимать позицию исполнительного директора Azerfon за последние несколько лет. Я горжусь достигнутыми нами результатами и мощным развитием компании. Azerfon отличается талантливой руководящей командой и персоналом, и я знаю, что они продолжат добиваться успехов в будущем под руководством Клауса Мюллера".

Председатель Совета директоров ООО Azerfon Георгиос Корониас добавил следующее: "Кент Макнили и его команда проделали огромную работу во главе Azerfon. Нам очень жаль, что он нас покидает, и нам, определенно, будет его не хватать, но мы желаем ему успехов в его дальнейшей деятельности. Мы выражаем ему нашу огромную благодарность за руководство компанией".

Г-н Корониас также заявил, что назначение Клауса Мюллера станет новой вехой в динамичном развитии Azerfon: "Его опыт в создании ценностных достоинств, приобретенный на рынках различных стран, будет очень полезен для нас. Как председатель Совета директоров ООО Azerfon, я поддерживаю Клауса Мюллера в качестве нашего нового исполнительного директора".

Клаус Мюллер, в свою очередь, заявил: "Я считаю свое назначение в Azerfon честью для себя и очень волнующим событием. Кент Макнили внес огромный вклад в развитие компании в Азербайджане. Рост и прибыльность являются важными элементами долгосрочного успеха. Я хотел бы попросить всех объединить наши усилия для продолжения успешного развития Azerfon во благо наших клиентов, общества и акционеров".