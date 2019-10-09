В Азербайджане внедрят новый тип визы - ЭКСКЛЮЗИВ

Правительство Азербайджана готовится к внедрению нового типа визы - Start-up VISA.

Как сообщил Report источник в правительстве, Министерство транспорта, связи и высоких технологий и Государственная миграционная служба сейчас обсуждают данный вопрос.

Начальник ГМС Вусал Гусейнов подтвердил Report информацию: "К нам поступило предложение и сейчас мы работаем над некоторыми моментами, связанными с законодательством".

Председатель Агентства по инновациям Турал Керимли сообщил Report, что они работают в этом направлении: "В Азербайджане предпринимаются меры по поддержке стартапов. В результате в ряде государственных учреждений были созданы юридические лица публичного права, в том числе Агентство по инновациям при Минтранспорта. Целью агентства является оказание помощи субъектам предпринимательства в получении современных технологий и технологических решений, организации их трансфера, поддержка инновационных исследований, продвижение инновационных проектов (включая стартапы), финансировать их посредством грантов, льготных кредитов и инвестиций в уставный капитал (включая венчурное финансирование), продвигать инновационные инициативы".

Он отметил, что ведутся переговоры над проектом Start-up Visa – документом, который упростит процесс внедрения новых зарубежных талантов и предпринимателей в экосистему страны, пересечение ими границы, период нахождения в стране: "Если вы имеете стартап в одной из инновационных отраслей, к примеру, искусственный интеллект, блокчейн-технологии, интернет вещей, финансовые технологии и прочих, у вас есть все шансы продолжить работу в Азербайджане".

Напомним, что подобные стартап-визы используются в ряде стран - Латвии, Литве, Эстонии, Франции, Дании, Ирландии, Италии, Швеции, Нидерландах и Чили. С 2014 года и на конец первого квартала 2019 года за получением итальянской стартап-визы поступило 434 заявки, из них подтверждено 230. В Эстонии стартап-виза открылась в 2017 году, и за первые 6 месяцев поступило 400 обращений, утверждено 113. В Литве открыта с 2017 года. В 2018 году 178 иностранных компаний обратились за визой, что на 41% больше, чем в 2017 году.