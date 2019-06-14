Министр налогов: В Азербайджане реализуются важные меры для развития цифровых платежей

Правительство Азербайджана предпринимает важные меры для развития цифровых платежей в стране.

Как сообщает Report, об этом министр налогов Микаил Джаббаров заявил в ходе обсуждений во втором чтении законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2018 год".

По его словам, министерство налогов сотрудничает с различными структурами в этом направлении.

"Доля наличных денег в общей денежной массе в декабре 2018 года снизилась с 60,1% до 51,9% по сравнению с декабрем 2017 года. Думаю, эта цифра говорит за себя. В то же время количество POS-терминалов сократилось на 16% по сравнению с 2016 годом. Если в 2016 году их было 80 301, на 1 июня сократилось до 67 032 POS-терминалов. В то же время в стране насчитывается 6 млн 721 тыс. платежных карт", - сказал он.