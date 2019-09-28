В Загатале проходит Международный фестиваль фундука, орехов и каштана - ФОТО

В Загатальском районе Азербайджана проводится Международный фестиваль фундука, орехов и каштана.
Как сообщает северо-западное бюро Report, торжественное открытие Международного фестиваля фундука, орехов и каштана, организованного Исполнительной властью Загатальского района, состоялось при поддержке министерств сельского хозяйства, культуры, ОАО "Аграрная заготовка и снабжение".
В фестивале приняли участие представители Администрации президента, послы около 20 стран в Азербайджане, представители министерств, интеллигенция.
Основной целью фестиваля является широкая демонстрация экономического, культурного и туристического потенциала Азербайджана, в частности, Загатальского района.
На выставке также было представлено современное техническое оборудование, используемое при сборе и обработке фундука.
Valeh DadaşovАвтор новости