В Азербайджане поддержали выпуск нового издания, посвященного COVID-19

В специальном выпуске журнала Applied and Computational Mathematics, издающемся при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, будут представлены новые научные данные о коронавирусе, полученные всемирно известными учеными.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Профессор Технологического института Тихуаны, известный ученый в области теории нечеткой логики Оскар Кастилло предложил издать специальный выпуск журнала под названием Fuzzy logic and its application to modeling epidemies: Coronavirus and beyond.

Выпуск будет посвящен таким вопросам как моделирование и прогнозирование динамики распространения инфекционных заболеваний, особенно нового коронавируса (COVID-19), с использованием нечеткого подхода.

Отметим, что соучредителями единственного в нашей стране журнала с импакт-фактором Applied And Computational Mathematics являются Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Национальная академия наук Азербайджана и Научно-исследовательский институт прикладной математики Бакинского государственного университета.