В Азербайджане организован бесплатный вебинар в области ИТ

AzInTelecom, действующий при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, провел бесплатный образовательный вебинар под названием "От ИКТ до облачных технологий" с участием компаний "Microsoft Азербайджан" и Kaspersky.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, основной целью проведения вебинара было создание условий для студентов, а также специалистов из разных сфер для приобретения новых знаний в области ИТ и в облачных технологиях, в рамках специального режима карантина.

На мероприятии, которое проходило на цифровой платформе, организаторы выступили с комплексной презентацией по информационным технологиям, основам кибербезопасности и облачным технологиям.

В начале вебинара директор коммерческого департамента AzInTelecom Руслан Алиев подчеркнул, что главная цель вебинаров по ИТ и технологиям – побудить всех в Азербайджане идти в ногу с современными мировыми тенденциями и информировать их о цифровых технологиях. По его словам, эта инициатива будет иметь хорошие результаты.

Представитель "Microsoft Азербайджан" Гачай Мирзоев выступил с презентацией об информационных технологиях и новшествах в этой сфере. Мушфиг Мамедов, выступая от имени "Kaspersky" рассказал о важных аспектах кибербезопасности.

В завершении презентации спикеры ответили на вопросы участников.

Отметим, что в ближайшее время AzInTelecom снова планирует проведение подобных мероприятий.