Посол США: В Азербайджане имеется большой потенциал для развития инновационной экосистемы

В Агентстве по инновациям состоялась встреча министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде и посла США в Азербайджане Эрл Литценбергера.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

На встрече послу была предоставлена информация о деятельности агентства. Дипломат ознакомился с лабораториями, центрами бизнес-инкубации и акселерации Агентства по инновациям.

Затем прошла встреча с местными стартаперами и представителями американских ИТ-компаний в Азербайджане.

Состоялся обмен мнениями о намеченной работе по развитию сферы инноваций и высоких технологий в Азербайджане и планах на будущее. Также были затронуты перспективы расширения сотрудничества местных стартапов с американскими акселераторами и инвесторами.

Посол Литценбергер подчеркнул, что до сегодняшнего в США на основе программы обмена побывало более 6 тысяч азербайджанцев, и эту цифру нельзя считать удовлетворительной. "Думаю, что в Азербайджане имеется большой потенциал для развития инновационной экосистемы. Количество программ обмена должно быть увеличено. Подобные программы содействует развитию сотрудничества между двумя странами. Из-за ограниченности бюджета посольства мы хотели бы, чтобы частные компании стали спонсорами таких программ", – заявил дипломат.

Посол отметил, что компаниям-членам Американский торговой палаты уже представлены предложения по поводу спонсирования ими деятельности по обмену.

Говоря о создании Агентства по инновациям, министр Рамин Гулузаде сказал, что по инициативе руководства страны в Азербайджане формируется инновационная инфраструктура: "В мире сфера информационно-коммуникационных технологий динамично развивается. Эта сфера является одной из приоритетных и для нашей страны и постоянно находится в центре внимания президента Азербайджана Ильхама Алиева".

По словам министра, для обеспечения устойчивого развития страны в соответствии с определенной главой государства политикой, ведется ускоренное развитие ненефтяного сектора, в том числе сферы информационно-коммуникационных и высоких технологий.

Р.Гулузаде также рассказал о значимости поддержки США – страны, в которой развито стартап-движение, развитию этой сферы в Азербайджане. Отметив реализацию совместных проектов с посольством и американскими компаниями, министр выразил уверенность в продолжении этого сотрудничества в будущем.

Далее выступили представители американских компаний, осуществляющих деятельность в технологической сфере, и участники первой азербайджано-американской программы обмена.

После выступлений министр и посол ответили на интересующие стартаперов вопросы.

В заключение в уголок "Спонсоры и партнеры" Агентства по инновациям была добавлена информация о том, что посольство США в Азербайджане является партнером агентства.