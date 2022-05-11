В азербайджанских банках ожидаются структурные изменения

После внедрения "Порядка управления информационной безопасностью в банках" в работе действующих в Азербайджане банков ожидается ряд изменений.

После внедрения "Порядка управления информационной безопасностью в банках" в работе действующих в Азербайджане банков ожидается ряд изменений.

Об этом Report сказал руководитель группы информационной безопасности общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Ильгар Алиев.

По его словам, в связи с новыми правилами в банках готовятся соответствующие процессы:

"По требованию правил осуществляются структурные изменения по цифровым процессам. Ожидается распределение полномочий, получение инструментов контроля, риск-менеджмент и внедрение систем мониторинга.

Бизнес-процессы адаптируются к этому. Банки применяют инструменты кибербезопасности для соответствия требованиям Центрального банка".

"Порядок управления информационной безопасностью в банках" вступил в силу с 1 апреля.