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В азербайджанских банках ожидаются структурные изменения

В азербайджанских банках ожидаются структурные изменения После внедрения "Порядка управления информационной безопасностью в банках" в работе действующих в Азербайджане банков ожидается ряд изменений.
ИКТ
11 мая 2022 г. 14:00
В азербайджанских банках ожидаются структурные изменения

После внедрения "Порядка управления информационной безопасностью в банках" в работе действующих в Азербайджане банков ожидается ряд изменений.

Об этом Report сказал руководитель группы информационной безопасности общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Ильгар Алиев.

По его словам, в связи с новыми правилами в банках готовятся соответствующие процессы:

"По требованию правил осуществляются структурные изменения по цифровым процессам. Ожидается распределение полномочий, получение инструментов контроля, риск-менеджмент и внедрение систем мониторинга.

Бизнес-процессы адаптируются к этому. Банки применяют инструменты кибербезопасности для соответствия требованиям Центрального банка".

"Порядок управления информационной безопасностью в банках" вступил в силу с 1 апреля.

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Версия на английском языке Structural changes expected in Azerbaijani banks
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarında rəqəmsal proseslər üzrə struktur dəyişikliklər gözlənilir

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