В Азербайджане завершаются технические работы по электронным подписям нового поколения

Завершаются технические работы по электронным подписям нового поколения, разработанным информационно-вычислительным центром Министерства цифрового развития и транспорта.

Завершаются технические работы по электронным подписям нового поколения, разработанным информационно-вычислительным центром Министерства цифрового развития и транспорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ИВЦ.

Согласно сообщению, уже определены бизнес-решения, в том числе образцы дизайна. В настоящее время обсуждаются возможности сотрудничества с компаниями-партнерами по новому продукту и продолжается процесс интеграции подписи в системы этих учреждений.

С помощью новой подписи можно будет получить услуги и продукты банков, НКО, страховых компаний, мобильных операторов, ASAN login, E-gov, ТВ и интернет провайдеров и пр.

Подпись нового поколения, сочетающая в себе технологии распознавания лиц и “открытого ключа”, основана на биометрической аутентификации. Тестирование проводится в режиме реального времени на основе распознавания лиц через веб-камеру мобильного устройства. Если данные, содержащиеся в удостоверении личности, принадлежат этому лицу, пользователю выдается сертификат подписи, в противном случае на запрос дается ответ об отказе.

Электронная подпись нового поколения имеет ряд преимуществ как для граждан, так и для тех, кто предлагает услугу, включая снижение финансовых затрат, обеспечение безопасности, предотвращение потери времени и документов, автоматическое архивирование.

Подпись нового поколения, созданная с целью оцифровки бизнес-процессов и повышения лояльности клиентов, также внесет большой вклад в предотвращение мошенничества и подделки документов.