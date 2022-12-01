В Азербайджане завершается реализация госпрограммы дистанционного зондирования Земли

В этом году в Азербайджане завершается реализация "Государственной программы по развитию услуг дистанционного наблюдения за поверхностью Земли посредством спутника на 2019-2022 годы".

В этом году в Азербайджане завершается реализация "Государственной программы по развитию услуг дистанционного наблюдения за поверхностью Земли посредством спутника на 2019-2022 годы".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Самаддин Асадов.

"Программа предусматривала 99 мероприятий по 9 направлениям, за реализацию которых отвечали 32 государственных предприятия. Они активно участвовали в процессе. В частности, самые высокие результаты были достигнуты Министерством сельского хозяйства и Министерством экологии и природных ресурсов", - отметил он.

"В целом в рамках программы реализовано более 400 проектов. Большинство этих проектов ”Азеркосмос" выполнил безвозмездно. В этом контексте нельзя говорить о каком-то доходе или цифрах. Данные, полученные в рамках проектов, чаще всего использовались вышеназванными министерствами. В обоих учреждениях установлены автоматизированные электронные системы для использования спутниковых услуг", - добавил С.Асадов.