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В Азербайджане заработал ресурс для предотвращения утечки данных в госсекторе

В Азербайджане заработал ресурс для предотвращения утечки данных в госсекторе В Азербайджане заработал новый сервис share.gov.az, созданный как альтернатива "wetransfer", для обмена различными типами файлов между государственными учреждениями и защиты от утечки данных.
ИКТ
14 февраля 2023 г. 11:26
В Азербайджане заработал ресурс для предотвращения утечки данных в госсекторе

В Азербайджане заработал новый сервис share.gov.az, созданный как альтернатива "wetransfer", для обмена различными типами файлов между государственными учреждениями и защиты от утечки данных.

Как сообщает Report, платформа была запущена Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

"Платформа позволяет пользователям хранить передаваемые файлы в системе до 15 дней, а также предоставляет возможность симметричного шифрования с использованием пароля пользователя. Это очень важно с точки зрения обеспечения безопасности и защиты данных от внешнего вмешательства.

Только государственные учреждения, подключенные к сети "AzStateNet", имеют возможность загружать файлы на указанную платформу" - говорится в сообщении Госслужба.

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Версия на английском языке Azerbaijan launches service to prevent data leakage in public sector
Версия на азербайджанском языке İnformasiya sızmasının qarşısının alınması məqsədilə yeni proqram təminatı istifadəyə verilib

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