В Азербайджане заработал ресурс для предотвращения утечки данных в госсекторе

В Азербайджане заработал новый сервис share.gov.az, созданный как альтернатива "wetransfer", для обмена различными типами файлов между государственными учреждениями и защиты от утечки данных.

В Азербайджане заработал новый сервис share.gov.az, созданный как альтернатива "wetransfer", для обмена различными типами файлов между государственными учреждениями и защиты от утечки данных.

Как сообщает Report, платформа была запущена Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

"Платформа позволяет пользователям хранить передаваемые файлы в системе до 15 дней, а также предоставляет возможность симметричного шифрования с использованием пароля пользователя. Это очень важно с точки зрения обеспечения безопасности и защиты данных от внешнего вмешательства.

Только государственные учреждения, подключенные к сети "AzStateNet", имеют возможность загружать файлы на указанную платформу" - говорится в сообщении Госслужба.