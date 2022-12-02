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В Азербайджане запущена первая онлайн-платформа в инновационной экосистеме

В Азербайджане запущена первая онлайн-платформа в инновационной экосистеме ООО "Парк высоких технологий" Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) запустило первую онлайн-платформу в инновационной экосистеме.
ИКТ
2 декабря 2022 г. 16:21
В Азербайджане запущена первая онлайн-платформа в инновационной экосистеме

ООО "Парк высоких технологий" Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) запустило первую онлайн-платформу в инновационной экосистеме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ООО.

Сообщается, что платформа для передачи технологий и коммерциализации науки (ttcp.az) является первой онлайн-платформой по передаче и коммерциализации технологий в инновационной экосистеме Азербайджана. Платформа способствует налаживанию связей между исследователями, субъектами бизнеса и другими участниками экосистемы, позволяет получить доступ к сети данных. Здесь же пользователи могут предлагать свои услуги, либо воспользоваться предлагаемыми услугами.

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Версия на английском языке Azerbaijan launches first online platform in innovation ecosystem
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda innovasiya ekosistemində ilk onlayn platforma istifadəyə verilib

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