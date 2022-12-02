В Азербайджане запущена первая онлайн-платформа в инновационной экосистеме

ООО "Парк высоких технологий" Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) запустило первую онлайн-платформу в инновационной экосистеме.

ООО "Парк высоких технологий" Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) запустило первую онлайн-платформу в инновационной экосистеме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ООО.

Сообщается, что платформа для передачи технологий и коммерциализации науки (ttcp.az) является первой онлайн-платформой по передаче и коммерциализации технологий в инновационной экосистеме Азербайджана. Платформа способствует налаживанию связей между исследователями, субъектами бизнеса и другими участниками экосистемы, позволяет получить доступ к сети данных. Здесь же пользователи могут предлагать свои услуги, либо воспользоваться предлагаемыми услугами.