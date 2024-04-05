В Азербайджане запущена электронная платформа по изменению климата

В Азербайджане запущена электронная платформа под названием "Взгляд на изменение климата из космоса".

В Азербайджане запущена электронная платформа под названием "Взгляд на изменение климата из космоса".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства (“Азеркосмос”) при Министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на одноименном мероприятии.

"Сегодня мы представляем общественности новую электронную платформу, которая состоит из 5 разделов на двух языках. Публикуемая здесь информация на основе данных спутника Azersky будет способствовать повышению осведомленности об изменениях климата", - отметил он.