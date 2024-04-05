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В Азербайджане запущена электронная платформа по изменению климата

В Азербайджане запущена электронная платформа по изменению климата В Азербайджане запущена электронная платформа под названием "Взгляд на изменение климата из космоса".
ИКТ
5 апреля 2024 г. 11:15
В Азербайджане запущена электронная платформа по изменению климата

В Азербайджане запущена электронная платформа под названием "Взгляд на изменение климата из космоса".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства (“Азеркосмос”) при Министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на одноименном мероприятии.

"Сегодня мы представляем общественности новую электронную платформу, которая состоит из 5 разделов на двух языках. Публикуемая здесь информация на основе данных спутника Azersky будет способствовать повышению осведомленности об изменениях климата", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan launches electronic platform on climate change
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda iqlim dəyişikliyi ilə bağlı elektron platforma istifadəyə verilib

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