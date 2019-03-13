В Азербайджане запущен новый сервис кибербезопасности

Особая государственная служба охраны (ОГСО) Азербайджана запустила новую услугу под названием "Зараженный IP" в распоряжении пользователей Интернета.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель ОГСО Турал Мамедов, выступая на форуме "Кибербезопасность: Наша общая ответственность".

По его словам, новый сервис даст пользователям ряд преимуществ: "Каждый, кто посетит нашу Интернет-страницу, сможет автоматически получить уведомление о том, заражен либо нет используемый им IP-адрес. В случае если IP заражен, рекомендуется перейти в раздел "Рекомендации". Получить информацию о заражении можно, выполнив рекомендуемые операции в этом разделе".

Т. Мамедов отметил, что завтра ОГСО также запустит сайт www.blacklist.gov.az ("Черный список").

Кроме этого, согласно его словам, согласно последним исследованиям, установлено, что 68% случаев взлома посредством сети интернет связаны с эксплуатацией уязвимостей серверов и лишь 32% с эксплуатацией уязвимостей кода приложений.