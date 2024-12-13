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В Азербайджане зафиксировано более миллиарда транзакций в системе Digital Bridge

В Азербайджане зафиксировано более миллиарда транзакций в системе Digital Bridge В 2024 году в национальной системе обмена данными Digital Bridge осуществлено более 1 млрд транзакций.
ИКТ
13 декабря 2024 г. 18:03
В Азербайджане зафиксировано более миллиарда транзакций в системе Digital Bridge

В 2024 году в национальной системе обмена данными Digital Bridge осуществлено более 1 млрд транзакций.

Как сообщает Report, заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития Рашад Халыгов озвучил эти данные на ежегодном отчетном мероприятии ведомства.

По его словам, к системе Digital Bridge уже подключено более 150 информационных систем.

"Ежедневно через систему осуществляется 1,5 млн транзакций. На сегодняшний день более 70 государственных учреждений интегрированы в эту платформу", - отметил Халыгов.

Он добавил, что в Digital Login интегрировано более 160 информационных систем, через систему осуществлено более 55 млн безопасных и успешных транзакций.

"Ежемесячное количество операций через Digital Login превышает 7 млн, а число пользователей достигло 4 тыс. человек", - добавил представитель Агентства.

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