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В Азербайджане выявлены случаи кибермошенничества от имени госучреждений

В Азербайджане выявлены случаи кибермошенничества от имени госучреждений Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности предупредил о случаях кибермошенничества от имени государственных учреждений.
ИКТ
13 ноября 2023 г. 10:26
В Азербайджане выявлены случаи кибермошенничества от имени госучреждений

Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности предупредил о случаях кибермошенничества от имени государственных учреждений.

Как сообщили Report в Центре, мошеннические интернет-ресурсы привлекали внимание граждан обещаниями о скидках и бонусах при оплате коммунальных услуг или штрафов.

В Центре назвали используемые мошенниками сайты: hxxps://asanodeme.info/kommunal, hxxps://asan-cerime.net, hxxps://asan-cerime.biz и hxxp://asan-cerime.com.

"Эти сайты активно рекламировались в соцсетях, перешедшие по ссылке пользователи перенаправлялись на страницы поддельных платежных сервисов. Средства граждан похищались путем перехвата данных банковских карт. Призываем граждан быть бдительными, уточнять получаемую информацию и доверять только официальным страницам", - говорится в предупреждении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda dövlət qurumlarının adından kiberdələduzluq halları aşkarlanıb

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