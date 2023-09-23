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В Азербайджане выявлено 52 поддельных домена, схожих с государственными доменными именами

В Азербайджане выявлено 52 поддельных домена, схожих с государственными доменными именами В первом полугодии текущего года в Азербайджане было выявлено 52 поддельных домена, схожих с государственными доменными именами
ИКТ
23 сентября 2023 г. 11:49
В Азербайджане выявлено 52 поддельных домена, схожих с государственными доменными именами

В первом полугодии текущего года в Азербайджане выявлено 52 поддельных домена, схожих с государственными доменными именами.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на состоявшемся сегодня II заседании руководителей ИТ-служб государственных учреждений.

T.Мамедов отметил, что эти домены были обнаружены специальными средствами киберразведки еще на этапе регистрации: "Они были заблокированы на всей территории страны. Их блокирование означает предотвращение большого числа кибератак на этапе подготовки".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda dövlət domen adlarına bənzədilmiş saxta domenlərin sayı açıqlanıb

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