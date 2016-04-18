​В Азербайджане выросло количество краж денег через интернет

Баку. 18 апреля. REPORT. AZ/ В Азербайджане 30,2% пользователей интернета сталкивались с опасностью в интернет сети, 54% - с проблемами с электронными носителями и безопасностью локальных сетей. Как сообщает Report, об этом говорилось на конференции по кибербезопасности, проводимой в Баку "Лабораторией Касперского".

Согласно данным экспертов компании за январь-март 2016 года, полученным посредством облачной инфраструктуры Kaspersky Security Network, на Среднем Востоке, Турции и странах Африки этот показатель равен 15% и 45% соответственно.

Отмечается, что в странах Среднего Востока общее количество кибер-явлений в первом квартале 2016 года выросло на 15% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В Азербайджане же этот показатель равен 4%.

"Вредоносные программные обеспечения стремительно распространяются во всем мире, в том числе, в Азербайджане. Вред наносится как компаниям, так и обычным пользователям. Во всех странах региона наблюдается рост кибер-атак по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, которые выявляются и предотвращаются благодаря технологиям "Лаборатории Касперского". В Азербайджане количество случаев краж денежных средств через интернет выросло на 14%. На Среднем Востоке рост составил 67%, Турции - 58%", - сообщалось в ходе конференции.