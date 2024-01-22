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В Азербайджане выросла средняя скорость широкополосного интернета

В Азербайджане выросла средняя скорость широкополосного интернета В декабре 2023 года Азербайджан занял 115-е место среди 178 стран по средней скорости фиксированного широкополосного интернета, поднявшись на одну ступень по сравнению с ноябрем. Средняя скорость загрузки составила 35,25 Мбит/с.
ИКТ
22 января 2024 г. 17:48
В Азербайджане выросла средняя скорость широкополосного интернета

В декабре 2023 года Азербайджан занял 115-е место среди 178 стран по средней скорости фиксированного широкополосного интернета, поднявшись на одну ступень по сравнению с ноябрем. Средняя скорость загрузки составила 35,25 Мбит/с.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, это на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Первое место по скорости фиксированного широкополосного интернета в декабре 2023 года занял Сингапур (270,62 Мбит/с), а последнее - Куба (2,5 Мбит/с).

В декабре Азербайджан занял 59-е место среди 146 стран по скорости мобильного интернета (43,8 Мбит/с), опустившись на одну ступень.

По скорости мобильного интернета первое место заняли ОАЭ (303,21 Мбит/с), а последнее - Куба (3,54 Мбит/с).

В отчетном месяце Баку продвинулся на одну строчку среди 194 городов по скорости фиксированного широкополосного интернета и занял 136-е место (37,63 Мбит/с).

Пекин возглавляет рейтинг городов с фиксированным широкополосным доступом в интернет (298,24 Мбит/с), на последнем месте расположилась Гавана (2,03 Мбит/с).

В декабре Баку занял 73-е место среди 169 городов по скорости мобильного интернета (45,9 Мбит/с).

Первое место по скорости мобильного интернета занимает Дубай (355,04 Мбит/с), а последнее - столица Судана город Хартум (3,03 Мбит/с).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda genişzolaqlı internetin sürəti 30 % artıb

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