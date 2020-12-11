В Азербайджане выпущена почтовая марка "Одна нация, два государства. Парад Победы"

Сюжет проекта посвящен азербайджано-турецкому братству и моральной поддержке, которую Турцию оказала нашей стране в период 44-дневной войны

ООО "Азермарка", действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, по случаю проведенного 10 декабря 2020 года в Баку парада Победы изготовило и ввело в обращение почтовую марку и конверты первого дня под названием "Одна нация, два государства. Парад Победы".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Сюжет проекта посвящен азербайджано-турецкому братству и моральной поддержке, которую Турцию оказала нашей стране в период 44-дневной войны.

Марки изданы тиражом 100 тысяч экземпляров, количество конвертов первого дня составило 500 штук.

Отметим, что 10 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган погасили конверты штемпелем первого дня.