В Азербайджане вынесено предупреждение продавцам мобильных устройств

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Министерство связи и технологий вынесло предупреждение физическим и юридическим лицам, занимающимся реализацией мобильных устройств. Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в пунктах продаж разрешена реализация только сертифицированной продукции с зарегистрированными IMEI-кодами: "Регистрация IMEI-кодов всех мобильных устройств должна проводиться продающими их физическими и юридическими лицами".

Министерство совместно с соответствующими органами организует проверки в пунктах продаж на предмет наличия сертификата мобильных устройств и регистрации IMEI-кодов. В отношении физических и юридических лиц, не соблюдающих требования законодательства, будут предприняты соответствующие меры.