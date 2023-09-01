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В Азербайджане втрое увеличилось число кибератак на мобильные телефоны

В Азербайджане втрое увеличилось число кибератак на мобильные телефоны В январе-августе этого года количество кибератак на мобильные телефоны в Азербайджане увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
ИКТ
1 сентября 2023 г. 13:18
В Азербайджане втрое увеличилось число кибератак на мобильные телефоны

В январе-августе этого года количество кибератак на мобильные телефоны в Азербайджане увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как сообщает Report, об этом заявил глава департамента Global Research and Analysis Team (GreAT) Дмитрий Галов на пресс-конференции, посвященной Дню киберзнаний Касперского (Kaspersky Cyber Knowledge Day) в Баку.

По его словам, больше всего кибератак происходит от скрытой рекламы игры Minecraft: "На втором месте оказались приложения для объявлений о вакансиях, а на третьем - "шпионские" программы мессенджеров".

Галов отметил, что 32% обычных пользователей в Азербайджане столкнулись с локальными угрозами.

"24% корпоративных пользователей подверглись локальным угрозам, 17% столкнулись с интернет-опасностями, а 17 % - с почтовым спамом. Было предпринято 534 тыс. попыток перейти на фишинговые страницы. Мобильные устройства были подвергнуты 224 тыс. атакам", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mobil telefonlara kiberhücumların sayı 3 dəfə artıb

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