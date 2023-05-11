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В Азербайджане временно приостановлена деятельность шести сайтов госструктур

В Азербайджане временно приостановлена деятельность шести сайтов госструктур Из-за несоответствия требованиям информационной безопасности деятельность 6 государственных информационных резервов была приостановлена Специальной государственной службой связи и информационной безопасности.
ИКТ
11 мая 2023 г. 17:01
В Азербайджане временно приостановлена деятельность шести сайтов госструктур

Из-за несоответствия требованиям информационной безопасности деятельность шести государственных информационных ресурсов была приостановлена Специальной государственной службой связи и информационной безопасности.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

В связи с сохранением рисков безопасности, выявленных в результате проведенных аудиторских проверок, приостановлена деятельность сайтов Министерства экологии и природных ресурсов http://ayl.eco.gov.az, Министерства иностранных дел http://aida.mfa.gov.az и http://nakhchivan.mfa.gov.az, Управления молодежи и спорта Гусарского района http://qusar-gii.gov.az, Гянджинского автомобильного завода http://ganjaauto.gov.az и Муниципалитета Исмаиллинского района http://ismayilli-bl.gov.az.

После устранения проблем с информационной безопасностью на указанных сайтах их деятельность будет восстановлена.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 6 dövlət qurumunun saytının fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb

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