В Азербайджане временно приостановлена деятельность шести сайтов госструктур

Из-за несоответствия требованиям информационной безопасности деятельность 6 государственных информационных резервов была приостановлена Специальной государственной службой связи и информационной безопасности.

Из-за несоответствия требованиям информационной безопасности деятельность шести государственных информационных ресурсов была приостановлена Специальной государственной службой связи и информационной безопасности.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

В связи с сохранением рисков безопасности, выявленных в результате проведенных аудиторских проверок, приостановлена деятельность сайтов Министерства экологии и природных ресурсов http://ayl.eco.gov.az , Министерства иностранных дел http://aida.mfa.gov.az и http://nakhchivan.mfa.gov.az , Управления молодежи и спорта Гусарского района http://qusar-gii.gov.az , Гянджинского автомобильного завода http://ganjaauto.gov.az и Муниципалитета Исмаиллинского района http://ismayilli-bl.gov.az .

После устранения проблем с информационной безопасностью на указанных сайтах их деятельность будет восстановлена.