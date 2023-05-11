В Азербайджане временно приостановлена деятельность шести сайтов госструктур

Из-за несоответствия требованиям информационной безопасности деятельность шести государственных информационных ресурсов была приостановлена Специальной государственной службой связи и информационной безопасности.
Об этом Report сообщили в Государственной службе.
В связи с сохранением рисков безопасности, выявленных в результате проведенных аудиторских проверок, приостановлена деятельность сайтов Министерства экологии и природных ресурсов
После устранения проблем с информационной безопасностью на указанных сайтах их деятельность будет восстановлена.