​В Азербайджане впервые прошел конкурс IE Venture Day

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Конкурс İE Venture Day, организованный в 35 городах мира, сегодня впервые прошел в Баку при поддержке Парка высоких технологий Азербайджана.

Как сообщает Report, IE Venture Day Baku - уникальная платформа для налаживания связей между перспективными стартаповцами, опытными предпринимателями и инвесторами, а также любого человека, желающего построить свой бизнес. По итогам конкурса жюри выбрало 10 наиболее сильных стартап-команд, которые представят свои проекты потенциальным инвесторам. Среди финалистов - 5 команд из Азербайджана. Один из 10 финалистов завоюет право участия в Venture Day в Мадриде за счет организаторов; 100% стипендию от Школы бизнеса İE; 3 месяца инкубации в помещении совместного использования; менторские услуги от İE Venture Lab и другие призы.

Отметим, что на мероприятии представили свои презентации руководитель проекта Products & Startups американской компании Code for America Лейн Бекер, директор компании Wayra Гэри Стюарт, учредитель Design Thinking BG Элина Желева.

По информации организатора венчурных дней - журнала Financial Times, IE Business School с 2013 года по сегодняшний день вложила в организацию венчурных дней свыше 20 млн. евро.