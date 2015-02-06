В Азербайджане​ впервые объявлен конкурс Imagine Cup

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана, Парк высоких технологий, компания Microsoft Azerbaijan и оператор мобильной связи Nar Mobile объявили о начале национального отборочного тура крупнейшего инновационного конкурса Microsoft Imagine Cup.

Как сообщает Report, Microsoft Imagine Cup - это крупнейший инновационный конкурс, который ежегодно проводится среди студентов всего мира. В Азербайджане данный конкурс состоится впервые, где национальный отборочный тур продлится до 23 апреля. В рамках конкурса команды, состоящие из студентов высших и профессиональных образовательных учреждений, смогут принять участие в трех категориях: "Игры", "Инновации" и "Мировое гражданство". Для участия в конкурсе необходимо придумать и реализовать оригинальную игру на любой из игровых платформ Microsoft Windows, инновационный программный проект на платформе Microsoft, либо разработать прототип приложения на базе технологий Microsoft, которое направлено на решение сложных проблем современности.

В конкурсе могут принять участие студенты высших и профессиональных образовательных учреждений, достигшие 16 лет. Каждая команда должна состоять из 4 студентов одного или разных университетов. Как минимум один член команды должен свободно разговаривать на английском языке.

Победители национального первого тура по каждой номинации примут участие во втором туре - международном полуфинале, который состоится в режиме онлайн в мае этого года. Победители онлайн-полуфиналом смогут представить Азербайджан в финале - в заключительном третьем туре конкурса Microsoft Imagine Cup, который пройдет в июле текущего года в Сиэтле. По окончанию конкурса победителям будут вручены денежные призы в размере 50 тыс., 10 тыс. и 5 тыс. долларов США.