В Азербайджане возросла прибыль от услуг в сфере связи и информации

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ За январь-май 2018 года учреждениями информации и связи оказаны услуги на 715,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 72,1% из них приходится на долю населения.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, стоимость услуг в сфере связи и информации в реальном выражении увеличилась на 6,3%, а 81,1% взятой из этой области прибыли приходится на долю негосударственного сектора.

48,8% или 349,6 млн манатов полученной прибыли сформировано в области мобильной телефонной связи.