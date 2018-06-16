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    В Азербайджане возросла прибыль от услуг в сфере связи и информации

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ За январь-май 2018 года учреждениями информации и связи оказаны услуги на 715,9 млн манатов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 72,1% из них приходится на долю населения. 

    По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, стоимость услуг в сфере связи и информации в реальном выражении увеличилась на 6,3%, а 81,1% взятой из этой области прибыли приходится на долю негосударственного сектора. 

    48,8% или 349,6 млн манатов полученной прибыли сформировано в области мобильной телефонной связи. 

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