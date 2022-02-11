В Азербайджане внедрят "электронную печать"

Министерство цифрового развития и транспорта планирует внедрить в Азербайджане "электронную печать".

Министерство цифрового развития и транспорта планирует внедрить в Азербайджане "электронную печать".

Как сообщает Report, об этом сказал коммерческий директор подведомственного министерству ООО "AzInTelecom" Руслан Алиев на презентации цифровой подписи нового поколения (SIMA).

Представитель компании также отметил, что посредством SİMA граждане смогут обращаться в банки в любое время: "Сейчас граждане могут обращаться в банки только в рабочее время. Однако с SİMA в любое время суток можно обращаться в банки и получить соответствующий ответ в течение 24 часов. В будущем будет внедрена возможность проведения оплаты без карт посредством цифровой подписи нового поколения".