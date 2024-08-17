В Азербайджане в секторе ИКТ выросла среднемесячная зарплата

В Азербайджане в январе-июне текущего года среднемесячная номинальная заработная плата в сфере информации и связи (ИКТ) составила 1711 манатов.

В Азербайджане в январе-июне текущего года среднемесячная номинальная заработная плата в сфере информации и связи (ИКТ) составила 1711 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в государственном секторе этот показатель составил 1 484 маната, в частном - 1 876 манатов.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сфере ИКТ увеличилась на 13,5%, в частности рост в госсекторе составил 16,2%, в частном - 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 июля количество наблюдался рост и числа наемных работников в данной отрасли: их число составило 34 тысячи, что на 4,3% больше, чем годом ранее.