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В Азербайджане в секторе ИКТ выросла среднемесячная зарплата

В Азербайджане в секторе ИКТ выросла среднемесячная зарплата В Азербайджане в январе-июне текущего года среднемесячная номинальная заработная плата в сфере информации и связи (ИКТ) составила 1711 манатов.
ИКТ
17 августа 2024 г. 20:46
В Азербайджане в секторе ИКТ выросла среднемесячная зарплата

В Азербайджане в январе-июне текущего года среднемесячная номинальная заработная плата в сфере информации и связи (ИКТ) составила 1711 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в государственном секторе этот показатель составил 1 484 маната, в частном - 1 876 манатов.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сфере ИКТ увеличилась на 13,5%, в частности рост в госсекторе составил 16,2%, в частном - 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 июля количество наблюдался рост и числа наемных работников в данной отрасли: их число составило 34 тысячи, что на 4,3% больше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts increase in average monthly salary in ICT sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın İKT sektorunda orta aylıq əməkhaqqı artıb

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