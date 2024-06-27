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В Азербайджане в рамках развития цифровой экономики создается научно-промышленный кластер

В Азербайджане в рамках развития цифровой экономики создается научно-промышленный кластер В рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Инновационным центром SABAH.HUB и Центром анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики, планируется продолжить совместные усилия по созданию научно-промышленно
ИКТ
27 июня 2024 г. 17:09
В Азербайджане в рамках развития цифровой экономики создается научно-промышленный кластер

В рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Инновационным центром SABAH.HUB и Центром анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики, планируется продолжить совместные усилия по созданию научно-промышленного кластера для развития цифровой экономики в Азербайджане.

Как сообщает Report, меморандум подписали исполнительный директором 4SIM Фариз Джафаров и исполнительный директор SABAH.HUB Рахим Байрамлы в рамках Baku ID (Baku Investment Day).

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в развитии инновационной экосистемы в стране, создании программ двойных дипломов с международными и местными университетами, ориентированными на искусственный интеллект, привлечении опытного человеческого капитала в страну, а также в сфере исследовательских и обучающих программ.

Документ также предполагает сотрудничество с сообществом "Глобальные инноваторы" Всемирного экономического форума (ВЭФ) по внедрению аналогичной практики в стране.

4SIM и SABAH.HUB будут сотрудничать с сообществами ВЭФ Unicorns и Technology Pioneers, поддерживая вступление азербайджанских стартапов в эти сообщества.

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Версия на английском языке Azerbaijan creates science, industry cluster within dev’t of digital economy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı çərçivəsində elm və sənaye klasteri yaradılır

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