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    В Азербайджане в прошлом году совершено более 2,2 млн попыток кибератак

    Из них 84% зарегистрировано в Баку, 11% - на Абшеронском полуострове

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане общее количество попыток кибератак на компании превысило 2,2 млн.

    Как сообщает Report, об этом сказал ведущий антивирусный специалист "Лаборатории Касперского" Сергей Ложкин на проходящем в Баку семинаре "Стратегический подход к защите крупных предприятий".

    "В 2016 году общее число попыток кибератак на компании в Азербайджане превысил 2,2 млн. Из них 84% зарегистрировано в Баку, 11% - на Абшеронском полуострове. Эта цифра считается серьезной. Количество подвергнувшихся атакам корпоративных компьютеров составило 11 тыс.", - сказал он.

    По его словам, эта статистика соответствует глобальной тенденции: "В 2016 году каждая организация в мире подверглась атаке по крайней мере один раз. С вредоносным программным обеспечением столкнулись 38% компаний".

    "Кроме того, от успешных кибератак малому и среднему бизнесу причинен ущерб в среднем на сумму 86,5 тыс. долларов, крупному бизнесу – 861 тыс. долларов", - отметил С.Ложкин.

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