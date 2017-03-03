В Азербайджане в прошлом году совершено более 2,2 млн попыток кибератак

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане общее количество попыток кибератак на компании превысило 2,2 млн.

Как сообщает Report, об этом сказал ведущий антивирусный специалист "Лаборатории Касперского" Сергей Ложкин на проходящем в Баку семинаре "Стратегический подход к защите крупных предприятий".

"В 2016 году общее число попыток кибератак на компании в Азербайджане превысил 2,2 млн. Из них 84% зарегистрировано в Баку, 11% - на Абшеронском полуострове. Эта цифра считается серьезной. Количество подвергнувшихся атакам корпоративных компьютеров составило 11 тыс.", - сказал он.

По его словам, эта статистика соответствует глобальной тенденции: "В 2016 году каждая организация в мире подверглась атаке по крайней мере один раз. С вредоносным программным обеспечением столкнулись 38% компаний".

"Кроме того, от успешных кибератак малому и среднему бизнесу причинен ущерб в среднем на сумму 86,5 тыс. долларов, крупному бизнесу – 861 тыс. долларов", - отметил С.Ложкин.